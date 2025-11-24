Haberler

Mardin'de Zihinsel Engelli Genç Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'de Zihinsel Engelli Genç Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 11. katta bulunan evlerinin penceresinden dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki zihinsel engelli Murat Akbegü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 11'inci karttaki evlerinin penceresinden düşen zihinsel engelli Murat Akbegü (15), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Murat Akbegü, binanın 11'inci katındaki dairelerinin penceresinden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
