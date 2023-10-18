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Mardin'de zeytinyağı yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında zeytinyağı yüklü tır devrildi ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.