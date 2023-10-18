Mardin'de zeytinyağı yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında zeytinyağı yüklü tır devrildi ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde zeytinyağı yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İpekyolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AEB 347 plakalı zeytinyağı yüklü tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam