Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MARDİN'de yolcu minibüsünün kamyonla çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ömerli ve Yeşilli ilçeleri arasındaki Hop geçidi mevkisinde meydana geldi. Mardin istikametinden gelen, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 47 M 1528 plakalı yolcu minibüsü, yol genişletme çalışması yapan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 23 LK 917 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüsteki yolculardan Adil M. (41), Leyla M. (38), Aysel I. (24), Serap O. (21) ve Muhammed T.E. (6) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muhammed T.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yol bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.