Mardin'de Yalnız Yaşayan Kadının Evi Temizlendi, Tedavi Altına Alındı

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Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, evinin kötü kokular yayması üzerine yapılan ihbarla belediye ekipleri tarafından temizlendi. 2 kamyonet çöp çıkarılan ev, ilaçlanarak yeniden kullanıma uygun hale getirildi. Kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden, belediye ekiplerinin çalışmasıyla 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Temizlenen ve ilaçlanan ev yeniden kullanıma uygun hale getirilirken, kadın ise tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi 13'üncü Sokak'taki bir evden kötü kokular yayıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, evin çöp yığınlarıyla dolu olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri durumu Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirirken, ekiplerin gözetiminde temizlik çalışması başlatıldı.

Evin içerisinde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler ekipler tarafından çıkarıldı. Çalışmada yaklaşık 2 kamyonet çöp toplandı. Ardından ev detaylı şekilde temizlenerek, ilaçlandı.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen kadın, belediye ekiplerinin iknasıyla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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