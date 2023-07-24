Mardin'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalanlar İçin Vadiye Akın Ediyor

Mardin'de sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Ğurs Vadisi'nde kurulan yarı olimpik havuzda serinleyerek dinleniyor ve piknik yapıyor. Vadideki tesisler ve doğal güzellikler, insanlara huzur ve keyifli bir gün yaşama imkanı sunuyor.

MARDİN'de sıcaklardan bunalan vatandaşların dinlenme alanı olarak seçtiği vadiye gelenler hem dinlenip piknik yapıyor, hem de kurulan yarı olimpik havuzda serinliyor.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar, şelale, piknik alanları ve yüzme havuzunun yapıldığı Ğurs Vadisi'ne gelerek serinliyor. Kızıltepe ilçesindeki vadiye gelenler, kurulan tesis ve alanlarda hem dinlenip piknik yapıyor, hem de yarı olimpik havuzda serinliyor. Vadide esnaflık yapan Uğur Aslan, gece geç saatlere kadar hizmet verdiklerini ifade ederek, 'Mekanımız sağlıklı, temiz ve çok güzel. Sıcaklardan bunalan insanlar, serinlemek ve kafasını dinlemek için buraya koşuyor. Havuzda serinleyen vatandaşlar yeşil vadimizde kuş sesleri arasında mangalını yakarak keyifli bir gün yaşıyor. Alabalık tesisleri var, havuz var. Mardinliler, Kızıltepeliler, en çok burayı çok tercih ediyor. Gece geç saatlere kadar burada eğlenmek isteyen vatandaşların sayısı epeyce arttı. Sabah gelen de var, gece gelip geç saatlere kalıp rahatça evine giden de var. Tabi bunun temel sebebi ise oluşan huzur ve güven ortamıdır. Bu huzur ve güven ortamını bize bu bölgede sağlayan tüm yetkilere teşekkür ediyoruz' dedi.

Vadiye gelen Emre Yalçınkaya ise, 'Kızıltepe çok sıcak olduğu için serinlemek için buraya geldim. Havuz çok güzel, dağların arasındandır ve doğal suyu mükemmeldir' dedi. (DHA)