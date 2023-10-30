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Mardin'de traktöre tutunarak bisiklet süren çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde traktöre tutunarak bisikletiyle trafikte seyreden çocuk düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.