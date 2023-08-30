Mardin'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Mardin'de Kızıltepe yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.40 sıralarında Kızıltepe yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam