Mardin'de trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, uluslararası İpekyolu üzeri Tilkitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 06 BGN 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje girdi. Kazada otomobil paramparça olurken, 2'si çocuk 5 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN