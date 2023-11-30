Mardin'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mevkiinde H.Ö. idaresindeki 35 BFH 792 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN