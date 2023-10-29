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Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.