Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Yaşam Haberleri
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Dicle Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam