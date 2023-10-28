Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü arkadan hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN