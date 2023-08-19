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Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

Yaşam Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Suriye'nin Kamışlı kentinden gelen toz taşınımı etkisi altında kaldı. Kentte dün akşam saatlerinde etkisini artıran toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Vatandaşlar, sokaklarda sıcak havanın etkisiyle ve tozdan dolayı bunaltıcı saatler yaşadı.

Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi, Suriye'nin Kamışlı kentinden gelen toz taşınımı etkisi altında kaldı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini artıran toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Vatandaşlar, sokaklarda sıcak havanın etkisiyle ve tozdan dolayı bunaltıcı saatler yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Aslan - Yaşam

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