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Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tır, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Davut Başboğa'ya çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Başboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.