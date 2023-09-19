Mardin'de Tırın Çarptığı İnşaat Bekçisi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat bekçisi, bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat bekçisinin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı inşaat bekçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe yolu üzerinde 47 ABH 654 plakalı araç seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen inşaat bekçisi yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inşaat bekçisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İnşaat bekçisi cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN