Mardin'de tırın çarptığı hurdacı ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın çarptığı hurdacı ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı hurdacı ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi İpekyolu Otogar Kavşağı'nda sabah saatlerinde seyir halindeki tır, hurdacılık yapan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN