Mardin'de tır refüje girdi, sürücü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 08.30 civarlarında Nusaybin İpekyolu 91 Karakolu istikametinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Refüjdeki kanala girerek durabilen tırda maddi hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN