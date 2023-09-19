Mardin'de TIR Kazası: İnşaat Bekçisi Hayatını Kaybetti

MARDİN'de yolun karşısına geçme çalışırken TIR'ın çarparak üzerinden geçtiği Ethem Çin (58), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin karayolu Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABH 654 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat bekçisi Ethem Çin'e çarptı. Üzerinden TIR geçen Çin ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ethem Çin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çin'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.