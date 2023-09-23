Mardin'de tır kazası: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu istikametinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN