Mardin'de Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
Mardin'de seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'de seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin ilçesi İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AOY 427 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam