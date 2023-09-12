Mardin'de Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Mardin'de seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.