Mardin'de Tır Arızası Nedeniyle Trafik Durdu
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir tırın arıza yapması sonucu trafik durma noktasına geldi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı.
Mardin'de tır arıza yapınca trafik durma noktasına geldi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın arıza yapması sonucu, trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunu azaltmak için Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Yaşanan yoğunluğun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam