Mardin'in Artuklu ilçesinde mısır ilaçlama deposundan sızan su birikintisini içen 85 küçükbaş hayvan telef oldu. Çobanında o suyu içme ihtimali olması facianın eşiğinden dönüldü.

Mardin'de suya karışan zirai ilaç 85 hayvanın telef olmasına neden oldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde mısır ilaçlama deposundan sızan su birikintisini içen 85 küçükbaş hayvan telef oldu. Çobanında o suyu içme ihtimali olması facianın eşiğinden dönüldü.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi kırsal Buğday köyünde iddiaya göre Birtava köyünde mısır üreticisinin ilaçlama deposundan sızan su, birikinti haline geldi. Ziver Akış'a ait 85 küçükbaş hayvan sudan içinde 5 dakika içinde telef oldu.

Çoban, durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, aldıkları numunede ilaç tespit etti.

Ziver Akış'ın oğlu Yusuf Akış, babasının koyunları otlatmaya götürdüğünü, yaklaşık 2-2,5 saat sonra kendilerini arayıp koyunların telef olduğunu ilettiğini söyledi.

Gittiklerinde 85 adet hayvanları telef olduğunu belirten Akış, "Mısır ilaçlama deposundan sızan su, birikinti haline gelmişti. O suyu içen hayvanlarımız 5 dakika içinde telef oldu. Mısır sahibinin daha bilinçli, daha tedbirli olmasını beklerdik. O sudan bizde içebilirdik, babam da içebilirdi" dedi.