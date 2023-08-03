Mardin'de Serinlemek İçin Çaya Giren Genç Boğuldu
Yaşam Haberleri
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, serinlemek için girdiği Karasu Çayı'nda boğuldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Muhammed Emin Kaya, serinlemek için Diyarbakır- Mardin kara yolu yakınından geçen Karasu Çayı'na girdi.
Bir müddet sonra çırpınmaya başlayan Kaya, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılıp Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Yaşam