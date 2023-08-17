Mardin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de kontrolden çıkan saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Derik ilçesi Üçyol Kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkan 20 ton saman yüklü tır devrildi. Saman yol kenarına savruldu, sürücü yaralandı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Saman balyaları yoldan kaldırılarak yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.