Mardin'de sağanak yağış meyve bahçelerine zarar verdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kırsal Aşağıocak Mahallesi'nde dere taşkınına neden oldu ve çiftçilerin meyve bahçeleri zarar gördü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kırsal Aşağıocak Mahallesi'nde dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü.

Mardin'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Aşağıocak Mahallesi'nde de etkili olan yağış, dere taşkınına neden oldu. Taşkınla birlikte çiftçilerin meyve bahçeleri zarar gördü. Üreticiler, bahçelerini korumak için yoğun çaba harcadı.