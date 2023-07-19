Mardin'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Mahallesi'nde meydana gelen kazada 69 yaşındaki Şehmus Danış, yolun karşısına geçmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulup yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Danış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı. Danış'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN