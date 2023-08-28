Mardin'de otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin Yolbilen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 31 FC 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Tarlaya devrilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN