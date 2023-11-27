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Mardin'de otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Yaşam Haberleri
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan K.K (48), E.K (40), S.N.K. (15) ve Ö.S.K. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

Kızıltepe Mardin Trafik Kazaları Yaşam Haberler

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