Mardin'de otomobil kazası: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından inceleniyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halinde minibüse, ardından da okuldan dönen Sude G.'ye (13) çarptıktan sonra direğe çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki bir minibüse, ardından da okuldan çıkıp evine dönen Sude G.?ye çarptıktan sonra direğe çarparak durabildi. Kazada Sude G. ile otomobildeki Muhammed M. (45), Ruken E. (38) ve İbrahim M. (26), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)