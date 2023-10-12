Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de otomobil ile iş makinesi çarpışması: 4 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırsal Taşgedik Mahallesi'nde, plaka ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ve iş makinesi çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ş.Y, H.E, N.T. ve Z.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.