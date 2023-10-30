Mardin'de otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
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Yaşam Haberleri
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kotek Mahallesi yakınlarında plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil devrildi.
Kazada, Fahreddin E. (47), Muhammet E. (19), Menekşe E. (17), Müzeyyen E. (13) ve Mehmet Nur Y. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam