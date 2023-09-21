Mardin'de Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları henüz bilinmiyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ersoylu Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar A'ya (20) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam