Mardin'de okul çıkışında öğrenciye otomobil çarptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul çıkışı otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul çıkışı otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kaza, dün Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı eve dönmeye çalışan öğrenciye, yoldan geçen 06 FY 3194 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN