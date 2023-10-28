Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, İstasyon Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN