Mardin'de motosiklet çarpması: Çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN