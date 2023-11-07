Mardin'de mobilya yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Nusaybin-Cizre yolu Turgutlu köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan mobilya yüklü tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam