Mardin'de minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde, minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derik- Üçyol karayolunda meydana geldi. Mehmet Can S. (63) idaresindeki 06 CAA 113 plakalı minibüs, Mehmet Botan B. (30) idaresindeki 34 FK 1988 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobildeki Mustafa Ç. (27) ile Özgür Ö. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Özgür Ö. ise buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan üç yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)