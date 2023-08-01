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Mardin'de Merdivenden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Mardin'in Artuklu ilçesinde damdan inerken merdivenden düşen Abdurrahim Erdem (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin ardından Erdem'in cenazesi defnedildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde damdan inerken merdivenden düşen Abdurrahim Erdem (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Artuklu'nun kırsal Yaylı Mahallesi'nde dün damda kurulu olan ve 'taht' diye tabir edilen yatakta uyuyan Abdurrahim Erdem, sabah inerken merdivenden düştü. Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Abdurrahim Erdem'in cenazesi, Yaylı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Yaşam

Artuklu Otopsi Mardin Yaşam Haberler

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