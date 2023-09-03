Mardin'de mahsur kalan koyunlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MARDİN'de dağlık alandaki kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mardin Diyarbakır sınırında bulunan Zerzevan Kalesi karşısında dağlık alanda otlamaya bırakılan koyunlardan 2'si kayboldu. Sürüden 2 koyunun dönmediğini fark eden hayvan sahibi, 2 gün sonra koyunların kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Arazi şartları nedeniyle koyunları bulunduğu yerden indiremeyen sahipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine giden arama-kurtarma ekibi, dağlık alana kurtarma malzemelerini taşıyarak, çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (DHA)