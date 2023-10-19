Mardin'de kombi ve petek bakımında nelere dikkat edilmeli?

Mardin'de kombi ve petek bakım ustası Cengiz kış öncesi cihazların temizlenmesinde nelere dikkat edilmesi uyarısında bulunarak, "Peteklerde tasarruf etmemiz için termostatlı vanalar kullanılmalıdır" dedi.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle kombi ve petek bakımının da zamanı geldi. Petek ve kombi bakım ustası Cengiz Yüksekdağ, kombi ve petek temizliği için ilk önce kullanılan cihazın bar ayarı olduğunu, bu ayarın 5 ile 6 ayarında olması gerektiğini söyledi.

Çift yıkamalı aletlerin bar basıncının havası 2 veya 3'e düşerse ustanın bunu fark etmesi gerektiğini belirten Yüksekdağ, yıkama yapmak için basıncın 5 veya 6 olması, 8-9 olursa kombiye ve peteklere zarar vereceğini dile getirdi.

'Gelişi güzel kombi temizleyin' diyen ustaların olduğunu aktaran Yüksekdağ, "Bunu kesinlikle yapmayın. Cihazın basınç testini uygulamanız lazım. Fazla basınç petekte şişme yapar. Peteğin içinde de pas dediğimiz yara varsa o daha da büyür. Petek temizliğinde kimyasal madde kullanımı kombiye zarar verir. 2017 yılından beri deneyler yapıyorum. Kimyasal madde kullanımı yarayı kaşımaya benzer. Yarayı kaşıdıkça nasıl büyüyorsa ilaç kullanımı da buna benziyor. Tek yönlü makinelerimiz var. Tek yönlü yıkandığı zaman içi rahatlamadığı için ilaç kullanmak zorunda hissediyor. Biz onun yerine çift yönlü yıkamayı tavsiye ediyoruz. Saf su ile yıkanmalı" dedi.

Kimyasal ilaçlar yerine koruyucu koyulabileceğini öneren Yüksekdağ, "12 ay boyunca tesisatın içinde kalabilecek koruyucu kullanabilirsiniz. Peteklerde tasarruf etmemiz için termostatlı vanalar kullanılmalıdır. Vanalar takılırsa daha iyi olur. Misafiri geldiği zaman bütün ev ısınıyor. En çok kullanılan odalara termostatlı vana konulursa derecesi ayarlanabilir. Kullanan evler memnun kalıyor. Hem tasarruf oluyor hem de insanlar rahatsız olmuyor" diye konuştu.

Gerekli temizlik ve bakım için en uygun tarihin ekim ayı olduğunu belirten Yüksekdağ, "Kombi ve petek için kış ayına girmeden bu ay yapılması en uygundur. Özellikle kömür ile çalışan petekler kesinlikle her yıl onlar mecburen yıkamak zorundadır. Kömür ile çalışmayan petekler ise 2 yılda bir temizlenmelidir" şeklinde konuştu. - MARDİN