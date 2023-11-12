Mardin'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi İdil Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi üzerinde farklı yönlere giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN