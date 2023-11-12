Mardin'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi İdil Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi üzerinde farklı yönlere giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam