Mardin'de İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın dış cephe boyamasını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın dış cephe boyamasını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi'nde bir binanın dış cephe boyaması yapan S.K., elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN