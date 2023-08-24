Mardin'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Yolbaşı Mahallesi'nde konut inşaatında çalışan M.A., iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN