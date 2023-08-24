Mardin'de inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan kepçe operatörü ağır yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan kepçe operatörü, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan kepçe operatörü M.A. (40), ağır yaralandı.

Olay, 13.00 sıralarında kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mehmet Akyüz, elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.