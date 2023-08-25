Mardin'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kamyonun devrilme nedeni ise istinat duvarının çökmesi olarak belirlendi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 342 plakalı hafriyat kamyonu, istinat duvarının çökmesi nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Yaşam