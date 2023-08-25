Mardin'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kamyonun devrilme nedeni ise istinat duvarının çökmesi olarak belirlendi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.