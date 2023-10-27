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Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı ve biri bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.