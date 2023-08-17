Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çivan Y. (41) yönetimindeki 41 YH 632 plakalı hafif ticari araç, Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Gazali A. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Çivan Y. ile Kemal Y. (80) Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Yaşam