Mardin'de Gençlik Sorunları Çalıştayı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezinde Gençlik Sorunları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayşe Nur Günel, çalıştaya 1 ay boyunca hazırlandıklarını söyledi.

Gençlik Merkezi olarak gençlerle birlikte çalıştıklarını belirten Günel, "Gençlerimizin sorunlarına el atmak istedik. Bu anlamda bu çalıştay bizim için çok kıymetliydi. Gençlerimizi dinlemek istedik. Onlar yazdılar, onlar konuştular." dedi.