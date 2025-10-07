Mardin'de Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

MARDİN'de merkez ve ilçelerindeki okullarda ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda, ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi. Okul bahçelerinde öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganı attı. Devam eden etkinliklerde ise Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi, şiirler okundu. Filistin'de yaşananlarla ilgili video da izletildi. Bazı okullardaki ise öğrenciler de Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, 'Gazze' yazısı oluşturarak, Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.