Mardin'de Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Mardin'deki okullarda düzenlenen 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri'nde öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla etkinlikte bulunarak, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

MARDİN'de merkez ve ilçelerindeki okullarda ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda, ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi. Okul bahçelerinde öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganı attı. Devam eden etkinliklerde ise Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi, şiirler okundu. Filistin'de yaşananlarla ilgili video da izletildi. Bazı okullardaki ise öğrenciler de Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, 'Gazze' yazısı oluşturarak, Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

