Mardin'de elektrik akımına kapılan inek telef oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu. Kırsal Erikli Mahallesi'nde Şükrü Vural Tacettinoğlu'na ait inek, yol kenarındaki elektrik direğinin yanında otlarken akıma kapıldı. İnek olay yerinde telef oldu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.