Mardin'de elektrik akımına kapılan inek telef oldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu. Kırsal Erikli Mahallesi'nde Şükrü Vural Tacettinoğlu'na ait inek, yol kenarındaki elektrik direğinin yanında otlarken akıma kapıldı. İnek olay yerinde telef oldu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.
Kırsal Erikli Mahallesi'nde Şükrü Vural Tacettinoğlu'na ait inek, yol kenarındaki elektrik direğinin yanında otlarken akıma kapıldı.
İnek olay yerinde telef oldu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kamera kayıtlarında bir kadının telef olan ineği olay yerinden çekmeye çalıştığı görülüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Yaşam