Mardin'de dünyaevine giren çiftin düğün konvoyu tırlardan oluştu

Mardin'de dünyaevine giren Yunus Güzel-Sibel Güzel çifti gelin arabası olarak tır tercih etti. Tır şoförü damat, kendisinin ve arkadaşlarının tırlarını süsleyerek gelin almaya konvoy yaparak gitti. Çift, nikah törenine de tır ile giderken, düğün konvoyuna damadın arkadaşları da 8 tır ile eşlik etti. Tırlardan oluşan düğün konvoyunun caddede kornalar çalarak tur atması görenleri şaşkına çevirdi.